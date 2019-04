Möödunud aasta lõpus valmis saanud Rakvere staadioni jõulinnak on lume alt välja sulanud ja liikumishuvilised on oodatud seda kasutama. Jõulinnakusse pääseb Kastani puiesteel asuvast staadioni peaväravast. Juba on sooja ja päeval pikkust piisavalt, et värskes õhus sportida.

FOTO: Meelis Meilbaum