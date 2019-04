Viinauim viis traagilise sündmuseni Tatrusel

Traagilised sündmused said alguse mullu 18. mai õhtul, mil tallu tulid külla perenaise sõbranna ja ta elukaaslane. Mõlema pere lapsed mängisid, grilliti, käidi saunas. Mehed pruukisid alkoholi: peremees õlut ja külaline džinni. Seejärel jõid mehed õues pudeli Laua viina, siseruumides vähemalt veel ühe. See aga oli külla tulnud mehele liiast. Ta jäi nähtavalt purju ning käitus teiste sõnul väljakutsuvalt ja agressiivselt. Seltskond üritas meest magama viia, kuid see ei õnnestunud.