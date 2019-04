Juhtkiri: tubli bussijuht on suur võit

Bussisõit on umbes nagu nohu või seedehäire – elu jooksul tuleb see läbi teha kõigil, rohkem või vähem kordi. See, milliseks kujuneb sõit, oleneb aga juba paljudest asjaoludest: näiteks bussijuhist, kes bussi sisenevaid reisijaid tervitab. Kas ja kuidas ta seda teeb? Pilku piletiaparaadilt tõstmata, võibolla reisijat isegi mõne krõbedama sõnaga kostitades, kui pileti soetamiseks ei anta täpset raha või kui ukse peal liiga kaua kohmitsetakse.

Või siis hoopiski rõõmsalt naeratades, selge häälega teretades ning nalja visates. Kui bussi siseneja näeb, et ta on oodatud, ning saab sooja vastuvõtu, on üldiselt kergem taluda ka vintsutusi, mis teel ees võivad oodata. Näiteks lõbusas tujus kaasreisijaid, kes kohe pärast peatusest väljumist kesvamärja lahti nööbivad ning sõidu vältel üha lärmakamaks muutuvad. Või tüüpe, kes isiklikust kehahoolitsusest ja hügieenist suuremat ei pea ning kelle olemasolu end tervele bussitäiele reisijatele kogu tee eri doosides aroomide kaudu pidevalt meelde tuletab.

Oluliseks osaks elukutselise roolikeeraja töös on kindlasti ka reisijate turvalisuse tagamine. Et jõutaks tervena soovitud sihtpunkti, muretsemata sealjuures, et bussijuht võiks sõidu ajal mobiiltelefoni näppima hakata või tegelda muude kõrvaliste asjadega.