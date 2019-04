Repliik: plaaster luumurrule

Samal ajal postitasid ärritunud “keskkonnasõbrad” sotsiaalmeedias kaupluses tehtud pilte müüdavatest plastist ühekorranõudest, kiletatud kurkidest ja plastkarbis tomatitest ning ahastasid, millise alatu silmakirjalikkusega on tegu. Ilmselt nad siis eeldasid, et mitmesaja tootja valmispakendatud kaubal kistakse enne müüki panemist kile ümbert ...

Selge see, et muutused ei sünni üleöö. Asi seegi, et salatit sai oma karpi osta ning märtsis osteti ka poole rohkem korduskasutatavaid võrkkotte ehk nende arvelt jäi rullide viisi kilekotte Rimis kasutamata.