Viimasteks õppekuudeks annavad energiat värske õhk ja positiivne meel

Juba praegu on märgata koolilaste seas suuremat väsimust, keskendumisprobleeme ja ka meeleolumuutusi. Lõppemas on tõsisemate viirushaiguste periood ja läbipõetud kergemad või raskemad haigused on laste immuunsüsteemi nõrgestanud. Üldjuhul ei paku talveperioodil ka toidulaud nii vitamiinirikast toitu, kui kasvav organism vajaks. Seetõttu tuleb ka kevaditi, kui päike käib juba kõrgemalt, laste tervisele erilist tähelepanu pöörata.

Mida siis teha, et lapsed kevadest täit rõõmu saaksid ja ka viimased õppekuud edukalt mööduksid? Särav päike ja värske õhk on kevadel võimsad meeleolu parandajad. Kindlasti tuleks lapsed vähemalt 30–60 minutiks õue värske õhu kätte saata. Eriti hästi mõjub, kui saab kergelt sörkides kogu keha läbi tuulutada, seda on tore teha ka koos perega. Õhtud muutuvad järjest valgemaks ja seega peaksid lastevanemad jälgima, et lapsed end liiga hilisteks tundideks õue ei unustaks, sest igaöine uni võiks kesta vähemalt kaheksa tundi. Parajalt puhkust ja hea uni on võtmeteguriks, et hommikul rõõmsalt ärgata ja erksal meelel kooliteele asuda. Tänapäeval saavad lapsed vajalikke lisaunetunde juurde niinimetatud ekraaniaja arvelt. Teleri, arvuti ja muude nutiseadmete kasutamise aeg peab olema igal juhul mõistlik ning ka vanematel on võimalik siin palju ära teha ja olla ise heaks eeskujuks.