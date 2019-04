Ajal, kui kinodes on väga raske hankida pileteid filmile “Tõde ja õigus”, on Virumaa Teataja veergudele jõudnud nii-öelda meie kaasaja tõe ja õiguse otsimine Väike-Maarja vallavolikogus. Margus Martin tõi oma 30. märtsi “Nädala kajas” esile, et nüüdisaja “Tõe ja õiguse” film algab hetkest, kui minu pisike nutitelefon asub tegema volikogu istungist järjekordset “näoraamatu” live-ülekannet.