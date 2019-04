Leivanappust korvati ohjeldamatu joomisega

Üsna pea need arvud muutusid, kaitseliitlaste arv kasvas. Kaitseliit tegeles oma liikmete sõjalise väljaõppega. 23. aprillil 1919 teatas Virumaa Kaitseliidu ülem Aleksander Aren vabariigi sisekaitse ülemale, et Virumaal on alates 11. aprillist korraldatud seitse kümnepäevast õppust, mille sisuks “... seisak, pöörded, viiruõppus, rühmaõppus, püssivõtted, laske eelharjutused ühes püssiosade lahtivõtmisega. Iseäralist rõhku sai pandud ahelrea õppuse ja laskeharjutuse peale, kus juures 30% trehvamist oli”. Juurde saadi ka relvastust. 7. mail 1919 oli Rakvere linna kaitseliitlaste kasutuses 386 püssi, enamasti Vene ja Jaapani päritolu, 36 380 padrunit, kaks kuulipildujat (Maksim ja Lewis) ning viis mõõka. Relvastuse kontrollimiseks oli Kaitseliidu staabi juures ametis püssimeister, tsaariarmees teeninud Hugo Supper. Tulirelvade hooldamise ja parandamisega tegelesid kaitseliitlased, erialalt lukksepad või mehaanikud. Töötati üheskoos Voldemar Mannovi lukksepatöökojas Aleksandri (Võidu) tänaval.