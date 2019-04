Puugiga võib kohtuda isegi jõulupuu all

2000. aasta suvel avastas Ants Viermann enda küljest puugi. Mees läks perearsti juurde, ja too ütles, et teha pole midagi, tuleb oodata, et näha, kas Ants on haigestunud puukentsefaliiti või mitte. Ants mäletab, et oli parajasti Baltoscandali aeg, külm ja vihmane, kui tal tõusis palavik ning teda tabas nõrkus. Ebameeldiv olek kestis terve nädala. “Vaatasin, et asi pole õige. Kukkusin voodisse, pilti ette ei võtnud ning elukaaslane kutsus kiirabi,” meenutab Ants. “Arstid aitasid mind sellest puugihaigusest elule. Mul läks väga hästi.” Mees sai ravi, kuid tundis end esimestel nädalatel apaatsena. “Mul oli kodus väike poiss, tema pärast pidi sebima, see aitas,” lausub ta. “Arst ütles, et pärast haiguse sellist läbipõdemist on mul 99 protsenti immuunsust. Aga samal sügisel läks sõbra laps sama haigusega ...”