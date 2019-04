Raudtee rekonstrueerimistööd Tapa-Narva liinil said uue hoo sisse

"Raudtee kapitaalremonditööd on esimene osa suuremast eesmärgist, milleks on järk-järguline kiiruste tõstmine kuni 135 km/tunnis Tapa-Narva liinil. Lisaks raudteetöödele tuleb kiiruste tõstmiseks teostada veel raudtee ületuskohtade rekonstrueerimine. Lähiaastatel paigaldame sinna ka tänapäevased foorisüsteemid ja tõkkepuud," lisas Vjatkin. Rekonstrueerimistööd on valdavalt planeeritud öisele ajale, et häired rongiliiklusele oleksid minimaalsed.