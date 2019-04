Lääne-Viru rakenduskõrgkool liidetakse Tallinna tehnikakõrgkooliga

Koolid on plaanis liita tänavu 1. septembriks ning ühendatud õppeasutus tegutseb edaspidi nii Tallinnas kui ka Lääne-Virumaal Mõdrikul. Mõlema kooli praegused üliõpilased saavad lõpetada oma õpingud senistel erialadel.

Haridus- ja teadusministeeriumi kõrgharidusosakonna juhataja Margus Haidak märkis, et liitumist arutati mõlema kõrgkooli, kohalike ettevõtjate ja omavalitsuste esindajatega. "Kõik osapooled näevad vajadust muuta Lääne-Virumaal õpetatava profiili ning suurendada õppe võimalusi tootmise ja tehnoloogiaga seotud valdkondades," ütles Haidak. "Ühendatud koolil on suurem potentsiaal koostööks Rakvere ametikooliga. Lisaks soovib ministeerium kasutada kõrghariduse ressursse tõhusamalt, arvestades, et üliõpilaskond Eestis kahaneb ja tööturu vajadused muutuvad."