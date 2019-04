Rakke kultuurikeskus tahetakse viia lokaalsele küttele

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla rääkis, et asula teistest hoonetest eraldi paiknevasse Rakke kultuurikeskusesse, kus varem asusid vallavalitsuse ruumid, viib nelisada meetrit amortiseerunud soojustorustikku. Oma aja ära elanud suurte soojakadudega torustik põhjustab kohalikele tarbijatele suuremaid küttearveid, millele soovitakse uue kütteperioodi alguseks lõpp teha.

Teemale läbi huumoriprisma lähenedes tõdes vallajuht, et kultuurikeskusse viinud soojustorustiku üks väheseid kasutegureid oli see, et talviti püsis osa Rakkest tänu lekkivatele torudele mõnevõrra lumevaesem.