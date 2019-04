Koolilapsed üllatasid konkursil Briti sõdureid

Kui eragümnaasiumi inglise keele õpetaja Maris Marko tegi mulle ettepaneku žüriisse tulla, tekkisid mul kõigepealt kujutluspildid hirmpikkadest ettekannetest, mis lapsukesed õpetajate meeleheaks on kohusetundlikult pähe tuupinud.

Pärast tunnistas Maris Marko, etluskonkursi üks algatajatest, et tegelikult on juhendiski öeldud, et pikkuse eest lisapunkte ei anta. Tänu sellele saidki konkursile tulnud kuulda peamiselt lühikesi ja vaimukaid luuletusi, mis rääkisid enamasti loodusest ning sõprusest.