Sinilillekampaania on varsti jälle kohal

“Viime Sinilillekampaaniat läbi juba kuuendat korda ning aprillikuu jooksul toimub mitmeid põnevaid üritusi veteranide toetuseks,” rääkis Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu juhatuse esimees staabiveebel Enn Adoson. “Aastatega on tõusnud ka teadlikkus kampaania eesmärkidest ning rõõm on näha, et sinilille oma reväärile kinnitades aina enamad inimesed tunnustavad ja toetavad Eesti julgeoleku eest seisjaid,” märkis Adoson.