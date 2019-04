Rakvere ametikooli õpilaskodu õueala hakkab ilmestama Jass Kaselaane skulptuur "Koduvalvur"

Žürii sõnul on valgest betoonist 2,3 meetri kõrgune skulptuur "Koduvalvur" hästi modelleeritud meeldiva üldistusastmega teos. Hiiglaslik koerakutsikas õpilaskodu akende all mõjub sõbralikult ja soojalt, sümboliseerides samal ajal ausust, lojaalsust, tarkust ning sõprussidemete hoidmist.

Rahu ja turvatunnet sisendavate valvavate skulptuuride paigutamise traditsioon ulatub tsivilisatsiooni algusaegadesse. Eesti kontekstis on igati sümpaatne viide kunstiklassikale, Johann Köleri maalile "Truu valvur".

Žürii hinnangul on tegemist sümboli õnnestunud valikuga, tundlikult on mängitud piiridega ja sobitatud sümbol veenvalt nii õpilaskodu kui ka Rakvere linna konteksti.

Konkursil pälvis teise koha ideekavand "Riist", mille autorid on Margus ja Ott Kadarik. Teos ilmutab ja peidab pihukirve kujutist, pakub tõlgendusvõimalusi ning haakub koolis õpetatavate tehniliste erialadega

Kolmanda koha saavutas võistlustöö "Kannab vilja", autor Indrek Köster. Tegemist on sümpaatse vormilahendusega, mis suhestub hästi hoone arhitektuuriga.

Eraldi märkis žürii ära kaks teost: ideekavandi "Uni on püha", autorid Risto Tali, Rait Siska ning Anna Roomet, mida iseloomustavad märksõnad on puhas vorm ja tänapäevane sepatöö, ja ideekavandi "Vaip", autor Urmas Viik, mis suhestub maakunstiga (inglise keeles land art), kus kunstilise kujundamise materjaliks on maastik.