Homsest algab Eestis tuleohtlik aeg

Alates märtsi algusest on toimunud üle 130 metsa- ja maastikutulekahju ning tulekahjude arv on kiirelt kasvamas. Kui märtsis toimus metsas ja maastikul kokku 60 tulekahju, siis aprillis on ainuüksi mõne päevaga toimunud juba üle 55 tulekahju.

Tuld võib teha vaid vaikse tuulega ning tuleb tähelepanelikult jälgida, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele. Lõkkekoha jaoks tuleb valida ohutu kaugus hoonetest ja metsast. Lahtist tuld ei jäeta kunagi järelevalveta, see kustutatakse veega, summutatakse näiteks liivaga või lastakse tulel lõpuni põleda. Oluline on vaadata, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.