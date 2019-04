 Riik aitab ühistutel katta korterelamute kordategemise kulutusi

Riik toetab enne 1993. aastat kasutusse võetud korterelamu terviklikku rekonstrueerimist Tallinnas ja Tartu linnas 30 protsendi ulatuses. Tallinna ja Tartu linnaga külgnevate valdade asustusüksustes, kus kinnisvara turuväärtus on taotluse esitamisele eelneva aasta andmetel kõrgem kui 500 eurot ruutmeeter, Elva linnas, Haapsalu linnas, Keila linnas, Kohila alevis, Kuressaare linnas, Maardu linnas, Otepää linnas, Paikuse alevis, Pärnu linnas, Rakvere linnas, Rapla linnas, Sauga alevikus, Uuemõisa alevikus ning Viljandi linnas asustusüksusena asuva korterelamu rekonstrueerimisel on toetuse osakaal 40 protsenti. Teistes asustusüksustes asuva korterelamu rekonstrueerimisel on toetuse määr 50 protsenti.