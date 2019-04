Youngbohemia festival, millel Virumaa Tütarlastekoor hõbedaselt esines, on maailmas tuntud ja populaarne eelkõige seetõttu, et seal osalevad ainult 8–26-aastased noored ja neil on võimalik näidata mitmesuguseid oskusi ning andeid: laulda kooris või mängida muusikainstrumentidel orkestrites või ansamblites.