Jelena rääkis, et vahetust alustab ta kõikide kaamerapiltide ülevaatamisega. Et kas need näitavad ikka kogu vaadeldavat perimeetrit või on jäänud nii-öelda suumi peale. Vahel juhtub ju, et päästekorraldajal on vaja mingit pilti suurendada ja hiljem unustab ta selle tagasi suumida.