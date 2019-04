Kolumn: sõbrad Krimmist

Arvasin algusest peale, et meie sõprus on imelik: esimesel koolipäeval hakkas mu uus kursusekaaslane lihtsalt minuga rääkima ja pole siiani mind rahule jätnud. Käisin tal kooliajal regulaarselt külas filmiõhtutel või lihtsalt vestlemas, alati külakost kaasas, sest kui eestlaste vahel on see lihtsalt mõnikord ununev viisakus, siis ukraina majapidamises on see traditsioon.