Tenori võimas esitus vallutab raamatukogu

Tenor Lembit Tolgal on laia diapasooniga särav hääl ning ta laulab ka tenoripartiide kõrgeid noote vaevata, mis on tänapäeval üpris harv nähtus. Lembit Tolga on laulnud Soome rahvus­ooperis, Savonlinna ooperifestivalil, Tampere ooperis, Kuopio ooperis ja lugematutel kordadel firmade üritustel, sünnipäevadel ja pulmades. Nüüd saab teda kuulda ka siinne publik.