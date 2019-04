Marti Kuusik on üks EKRE kandidaatidest ministritoolile

Tallinna tehnikaülikooli majandusteaduskonna kõrgharidusega Kuusik on EKRE kandidaat väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri kohale.

"Teenime isamaad, mis seal ikka kommenteerida. Üks minister peaks ikka Lääne-Virumaalt olema," lausus Marti Kuusik ja lisas, et enne ei maksa sündmustest ette rutata, kui koalitsioon on pääsenud võimule ja valitsus kinnitatud.

Kuusiku sõnutsi pole olnud liiga palju aega ministreid ette planeerida ühelgi kolmest erakonnast. "Seetõttu ei saa öelda, et see [kohtade jaotus] oleks mingi varases faasis otsustatud asi. Selles mõttes pidid reageerima kõik erakonnad päris kiiresti," kõneles ta. "Kuna minu taust on varasemast ajast teada, siis variandina võisin laual ikkagi olla."