Triatloni tulevikutegijad ujusid ja andsid päkkadele valu

Kolmandat hooaega korraldatava võistlussarja, mille nimigi ütleb, et see koosneb ujumisest ja jooksmisest, otsustavale jõuproovile eelnesid võistlused Tartus, Tallinnas ja Pärnus. Neljast etapist läksid lõpuks arvesse kahel paremal näidatud tulemused.

Kokkuvõttes mahtusid esimeste hulka mitu Lääne-Viru maakonna triatleeti. Naisjuunioridest pälvis teise koha Anette Hallik (Vinni VAK), kes haiguse tõttu Rakveres ei võistelnud. Meesjuunioride klassis hõivas teise positsiooni samuti kodukandi võistlusest eemale jäänud Kaarel Trepp (21CC Triatloniklubi). Tüdrukute C-vanuseklassis tuli teisele kohale Etriin Etverk (Vinni VAK). Üsna napilt jäi esikolmikust välja tema klubikaaslane Maria Liis Alt, kes tuli B-klassi tüdrukute hulgas neljandaks.

Eesti Triatloni Liidu peasekretär Tiina Pallas lausus "Uju ja jookse" sarjast rääkides, et võistlus kutsuti ellu eesmärgiga, et ka teiste alade tegijad tuleksid triatloni kui põnevat multispordiala proovima. "Tõepoolest, sellel aastal on märgata osalejate juurdekasvu," tõdes ta.

Väikeste triatloniharrastajate kandepinnast rääkides märkis Pallas, et kui heita pilk kas või Eesti karikavõistluste etappidele, mida tänavu plaanitakse korraldada kümme, siis on igal etapil osalenud tavaliselt vähemalt sada last.

"Mida aasta edasi, seda rohkem neid lisandub. Meie probleemid hakkavad hoopis sellest, et igas Eestimaa nurgas pole võtta treenerit ja klubi. Kui noor käib ühel võistlusel ära ja tal läheb seal hästi, siis ongi järgmine küsimus: kuhu saab oma kodukandis [triatloni] trenni minna? Need on küsimused, millega alaliit peab panustama ja pingutama, et jõuaksime tõesti igasse Eestimaa nurka," kõneles Tiina Pallas. "Ei saa öelda, et lapsed ei tule ja ei tee. Vastupidi, neid tuleb igalt poolt."

Peasekretär kiitis Lääne-Virumaa olukorda, öeldes, et mitmed Eesti triatloni tipud eesotsas naiste esinumbri Kaidi Kivioja, samuti Mart Suurkivi, Kevin Vabaoru, Kaarel Trepi ja Anette Hallikuga, on pärit siitkandist. "Siinkohal tuleb teha kummardus [ujumistreeneritele] Monika ja Gunnar Tõnningule, kelle tööga on loodud baas - lapsed saavad oma kodukohast kätte ideaalse ujumistehnika ning samas võistelda. Nii see tuleb," lisas Tiina Pallas