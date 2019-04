Huumoripreemia vastu võtnud Urmas Lennuk: "Ma ei oska üldse nalja teha"

Pika traditsiooniga Oskar Lutsu huumoripreemiat on välja antud nüüdseks 31 korda. Urmas Lennuk lausus naljatamisi, et Lääne-Virumaale tuleb ka järgmine Lutsu preemia. "Valisime juba välja: nüüd peab [Tõnis] Niinemets saama. Temale me muidugi seda enne ei anna, kui ta on Rakveresse kolinud," lausus dramaturg.