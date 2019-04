Veini- ja siidrikonkurss otsib Lääne-Virumaa parimaid hobitegijaid

"Veinikonkursil osalemiseks on kõige olulisem tahe ja püüdlus. Konkursi eesmärk on parandada Eesti veinikultuuri ja tuletada meelde, et välismaistele viinamarjaveinidele ja siidritele on olemas väärikas alternatiiv," märkis Kuuler. Kuigi läbi aastate on konkursile laekunud kõige rohkem jooke Harju-, Tartu-, Pärnu- ja Saaremaalt, loodab ta tänavu näha ka Lääne-Virumaa kodupruulijate põnevat loomingut.