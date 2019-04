Väärtfilmiõhtul linastub "Valss vahekäikudes"

"Valss vahekäikudes" on film täis maagilist realismi.

Filmi "Valss vahekäikudes" peategelasteks on tavalised inimesed, tulvil keerulisi, kuid allasurutud emotsioone. Nad töötavad suures supermarketis kusagil Ida-Saksamaa provintsis.

Christian (Franz Rogowski, mängib ka filmis "Transiit") on kaupluses uus töötaja. Ta sukeldub vaikselt uude ja tundmatusse universumisse – lõputud vahekäigud, ladude igipõlised reeglid ja tõstukliftide kentsakad mehhanismid, mida jookide osakonnas töötav vanem kolleeg Bruno talle tutvustab. Marionile ("Toni Erdmanni" peaosatäitja Sandra Hüller) magusaosakonnast meeldib Christianiga koos naerda. Kui Christian Marioni armub, toetab meest kogu kaupluse personal ning mõlemad tajuvad värske õhu hingust...

"Valss vahekäikudes" on režissöör Thomas Stuberi käe all valminud ainulaadne koreograafia inimestest ja asjadest, ihadest ja unistustest. Film on tasuta. (VT)