Tiiu Pallo-Vaik näitab "Värveldusi"

"Kindlasti paneb kunstnik oma maalidesse kõikvõimalikke mõtteid ja tundeid, ma ei üritagi neid välja lugeda või formuleerida, ent nende maalide kaudu, mis mõjuvad maalina iseeneses, maalimisena maalimise pärast, jõuab minuni mingi seletamatu vaimne energia. See on nagu sosin, mis sunnib ennast kuulatama, ehkki sõnad pole summutatult vibreerivas helireas eristatavad. Selles, kuidas Tiiu Pallo-Vaik töötleb maalipinda, on tunda sajanditevanust traditsiooni, aga väljenduse otsekohene, teadlik ebamäärasus, selle hajumine materjalis - see on meie ajale üdini omane," iseloomustas Tiiu Pallo-Vaigu loomingutkunstiteadlane Mai Levin.