Juhtkiri: ümar aeg

Koos kevadväsimusega on saabunud poliitväsimus. Inimesed on väsinud trallist, mis pärast valimisi keskerakonna, Isamaa ja EKRE ümber lahti on läinud. Ilmselt on väsinud ka poliitikud ise, sest koalitsioonilepe on sama igav ja perspektiivitu kui lume alt välja sulanud koerajulk.