Võrkpallurid tegid taas Rakveret

Rakvere peatreener Andres Toode märkis, et kõigepealt sündis “Rakvere ime”, kui võideti Selver. Järgmine “Rakvere ime” oli see, kui hakati vastu Saaremaale.

“Pühapäevane võit oli ikka tugev võit ja tugeva tahtmise tulemus. Poisid ütlesid, et see on vabariiklik Rakvere pidupäev,” meenutas peatreener ja kiitis, et viimatises kohtumises olid kõik mehed rivis ning vahetusi sai teha nii palju kui vaja.