Tarva jalgpallurid jäid möödunud nädalal punktita

Rakvere meeskonna peatreener Tarmo Rebane tõdes, et mehed ei taastunud neljapäevasest mängust pühapäevaks ära ning neil ei olnud jaksu Elvale vastu hakata.

“Ei ole meil sellist sügavust võistkonnas, et paned teinekord teised mängijad platsile. Kahe päevaga ei taastu ära. Täitsa lötsis ja jõuetud olime,” rääkis Rebane ja nentis, et neljapäeval koduväljakul oli mäng hea. Lihtsalt väravat ei tulnud.

“Kalevi mängu teise poolega võib täitsa rahule jääda. Elva mängus pole ühtegi positiivset asja. Elva mängis meid üle ja vääris igatpidi võitu,” nentis rakverlaste tüür ja lisas, et oli teada, et esiliiga tase on sel aastal väga kõva ning tuleb väga raske aasta.