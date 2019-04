Avalda arvamust, kas sinu kodukohas on veekogudega kõik korras

Oodatud on info selle kohta, missugust survet avaldab piirkondlik tegevus veekogudele, aga ka teave sellest, kuidas mõjutavad keskkonnakasutuse piirangud kohalikku tegevust. Dokumentide eelnõud on leitavad keskkonnaministeeriumi veebilehel ning kättesaadavad ka kohalikes keskkonnaameti kontorites.

Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialisti Reet Ulmi sõnul näitab ülevaade, et tähelepanu vajavateks veemajandusprobleemideks on kujunemas võõrliikide sissetung ja toitained hajukoormusest. "Invasiivsete võõrliikide tõttu on veeelustik kahjustunud Peipsi järves ja Emajõe alam- ja keskjooksul, kus järjest enam domineerib rändvähk. Rannikuvees levib mudakrabi, kes on arvatavasti siia jõudnud laevade ballastveega," lausus Ulm.