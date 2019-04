Lääne-Virumaa noored otsisid enda tuleviku võtit

Ettevõtmist alustas näitleja ja lavastaja Elina Purde, kes rääkis näitlejatöö ilust ja valust, ning kõlama jäi põhimõte "Ka see läheb üle!". Kaugelt Inglismaalt jõudsid videolahenduse kaudu noorteni Mart Noorma mõtted. Noorma utsitas noori tegema seda, mis meeldib, ja väärtustama kalleid inimesi enda ümber.

Enne lõunapausi vestles noortega noor ise – Merili Carola Kriisa, kes rääkis, et kõige olulisem on uskuda eelkõige iseendasse ja püüelda oma unistuste täitumise poole. Tüdruk nentis, et teel olevatele takistustele ei tohi kergel käel alla vanduda. Meeleolukaid vaheesinemisi pakkusid JJ-Streeti tantsukooli õpilased.