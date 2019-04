Soe ja turvaline “Mai” läks Pärnusse taaskasutusnäitusele

Alge Sard, kelle kireks on kudumine ja heegeldamine, ütles, et pole eriline näitustel esineja, aga kuna teema teda kõnetas, tuli näitusel “Anna uus elu” osalemine spontaanselt. Esitustähtaja viimasel õhtul komplekteeris ta aja jooksul valminud esemed ja koostas portfoolio. “Tundsin, et see koht on õige,” lausus ta.