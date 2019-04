Haljala alevikuvanema kohustused võtab kanda Margus Laigu

Vastne Haljala alevikuvanem Margus Laigu kutsub kõiki aleviku elanikke kaasa lööma talgutel, et üheskoos ümbrust korrastada ja kohalike elanike vahel sidet luua.

Esmaspäeva õhtul koguneti taas Haljalas, et valida alevikule vanem. Et kandidaate oli üles seatud ainult üks – Margus Laigu – täidab Haljala alevikuvanema kohustusi edaspidi just tema.