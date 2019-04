​Kuidas ma Üllar Saaremäega riigikogu avastamas käisin

Hoolimata sellest, et riigikogu hoone oli Üllar Saaremäele esimesel tööpäeval võõras, ei peegeldunud tema näos märkigi ebakindlusest.

Et kõik ausalt ära rääkida, pean alustama sellest, et märtsi alguses valiti meile uus riigikogu. See sündmus käivitab vist iga reporteri peas hoogsa mõttetöö ja annab tiivad. Eriti, kui ta pole varem parlamenti sattunud.