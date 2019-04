Viru-Nigula valla lasteaiad koonduvad Kellukese alla

Viru-Nigula valla haridusjuht Merike Trumm ütles, et tegemist on laienemisega, lasteaedu ära ei kaotata. “Lasteaiad jäävad püsima, need peavad jääma kohapeale, olgu rühmasid rohkem või vähem. Vanematel peab olema turvaline oma lapsi viia ja tuua,” sõnas Trumm.