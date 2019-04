Jalutuskäigul saab muuta Tapa tulevikku

Eesti Arhitektide Liidu ja "Eesti Vabariik 100" korraldustoimkonna ühiselt käima lükatud missiooniprojekti "Hea avalik ruum" jätkuprogrammi raames korraldatakse arhitektuurivõistlus, mille eesmärgiks on saada Tapa linna keskuse ja selle mõjuala mahuline ideelahendus.

Ürituse raames on hea võimalus omalt poolt esitada lahendamist vajavaid probleeme, kindlasti säilitavaid väärtusi ja perspektiivseid tegevusruume. Kaasamisüritusel kogutud andmed on aluseks EV100 - "Hea avalik ruum" jätkuprogrammi ideevõistluse korraldamisel, mille eesmärk on Tapa linna keskusala väliruumile leida parim maastikuarhitektuuriline terviklahendus.