Fotod: Vallimäel tehti algust ehitustöödega

Rakvere linnapea Marko Tormi sõnul on Vallimäe arendus linlaste kauaoodatud projekt, mis loob Rakverele ja kogu maakonnale tipptasemel esinemispaiga ning korrastab linnaruumist umbes seitsme hektari suuruse maaala. "Täpselt 100 kilomeetri kaugusel Tallinnast on meil suurepärane võimalus tuua Rakveresse esinema suuremaid ja väiksemaid artiste ning kollektiive. Suveteatreid ja ka spordivõistlusi. Mis kõige tähtsam – Rakveres on juba piisavalt palju muudki teha, et vabaõhulava külastaja oleks motiveeritud siia tulema ka kogu oma perega ja pikendama linnas viibimist ööbimisega. See tähendab kokkuvõttes rohkem raha meie teenindussektorile ja seeläbi ka uusi töökohti," rääkis linnapea.