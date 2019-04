Maamessil osaleb 16 Lääne-Virumaa ettevõtet

Maamess on Eesti suurim mess, mis toob igal aastal kokku sadu ettevõtteid ning kümneid tuhandeid külastajaid. Tänavu osaleb messil 480 firmat 12 riigist. Kümnendik eksponente on välismaist päritolu, ülejäänud osalejad tulevad Eestist. Maamessi projektijuhi Margus Kikkuli sõnul on tänavu esindatud kõik Eesti maakonnad. "Meil kui korraldajatel on hea meel, et maamess on ülevabariigilise tuntusega ning et üha enam leiab tee messile ka võõramaist publikut," ütles ta.