Neljapäeval tuleb jahe ilm

Peipsi järvel puhub loodetuul 3–8 m/s ja laine kõrgus on 0,3–0,8 meetrit. Võib sadada vähest lund ja nähtavus on mõõdukast heani. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –2 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3–9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi.

Peipsi järvel puhub loode- ja põhjatuul 3–8 m/s ja laine kõrgus on 0,3–0,8 meetrit. Ilm on olulise sajuta ja nähtavus on hea. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +2 kraadi.