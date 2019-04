Betoonimeistril on meistriliigasse ihkava Tarva vastu rohi olemas

Viimase, kaheksanda meeskonnana play-off-mängudele koha kindlustanud pealinna klubi abitreener Mart Uuehendrik rääkis, et nad ihkavad kahe võiduni peetavat veerandfinaali kindlasti võita. "Anname lahingu ja vaatame hiljem, kuidas seis on," lausus ta.

Ehkki betoonimeistrite olukord pole tänavu kuigi roosiline, näiteks jättis raske põlvevigastuse tõttu mängimise sinna paika üks nende liidreid Heigo Erm, uskus Mart Uuehendrik, et suurem võidukohustus ja pinge lasub põhiturniiri kindlalt valitsenud Rakvere meeskonnal. "Nemad tahavad saada kõrgliigasse, meil selliseid pingeid ei ole. Võita tahavad loomulikult mõlemad, aga väikene favoriit on kindlasti Rakvere," ütles Uuehendrik ning lisas, et neilgi leidub tagataskus trumpe. "Saame näha, kas meil on võimalik need välja mängida või mitte. Kui paneme siia meie treeneripingi otsa (peatreener olümpiavõitja Tiit Sokk, abitreenerid Uuehendrik ja Martin Rausberg - toim), siis vastased peaksid ikka väikest hirmu tundma."

Tallinlaste juhendaja märkis, et võrreldes eelmise hooajaga on nende olukord muutunud nii palju, et lahkunud on mitu kogenud mängijat. "Trennis ei ole võib-olla enam päris sellist andmist, mis varem. Hermi puudumine, samuti [Andres] Zooberi ja minu roll on oluliselt väiksem, kui varem," tähendas Mart Uuehendrik.

Ta tunnistas, et suures plaanis võib Tarvast pidada üheks peamiseks pretendendiks esiliiga võidule, aga tuletas samas meelde, et play-off-mängude süsteem võib kõik pea peale pöörata. Seda seetõttu, et kui veerandfinaalis läheb edasipääsuks vaja kahte võitu, siis alates poolfinaalist selgub parem ainult ühe kohtumise põhjal. "Elu on näidanud, et ühe mänguga võib esiliigas igasuguseid asju juhtuda. Kahe mängu puhul on teema natuke teistsugune: seal võidab see, kellel on parem füüsiline ja psühholoogiline ettevalmistus. Seal maksavad juba kogemused," rääkis Uuehendrik.

Vaagides eelseisvat vastasseisu Tarvaga tähendas Betoonimeistri abitreener, et taktikalises plaanis on nende ülesanne lihtne, kui suudetakse Tarva liider Kristo Saage "maha võtta". "Kuigi ma ei tea, kas meil täna on seda meest võistkonnas. Ühte küll näeksin, kes sellega hakkama saaks, aga see mees istub treeneripingil," ütles Mart Uuehendrik, vihjates humoorikalt iseendale. "Üldiselt on Saage-suguste mängijatega lihtne: nelikümmend minutit tähelepanu ainult ühele mehele ja mitte mingisugust abistamist. Kohusetunde küsimus."