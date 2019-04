Lennujaam plaanib terminali laiendust

“Viimase viie aastaga oleme kasvanud praktiliselt 50 protsenti ehk üks miljon reisijat. Kokku oli meil 2018. aasta lõpuks kolm miljonit reisijat. Kasv on olnud suur, ja suurem, kui me algselt planeerisime, aga oleme oma kasvupotentsiaali väga hästi realiseerinud,” ütles Tallinna Lennujaama juhatuse liige ja finantsdirektor Anneli Turkin. Praegune reisiterminal on aga ehitatud 2,6 miljoni reisija jaoks.