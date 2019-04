Ei kaota aega: Kuusik saadab e-valimised testimisele

“Võiksime lõpetada ära selle uskumiste või mitteuskumiste tralli e-valimiste ümber. Tõendame ära, kas see on turvaline, kas see peab vastu kõikidele testidele, mida iganes me peame võimalikuks peale saata. Kui see peab kõik testid vastu, kasutame seda edasi. Kui see ei ole usaldusväärne ja ei pea teste vastu, kaalume selle lõpetamist – see on üks selles fraktsioonis kokkulepitud asi,” ütles Kuusik.