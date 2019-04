Riik ei hinda piisavalt välistööjõudu

Swedbanki tööstusettevõtete uuringust nähtub, et 2018. aastal andis töötlev tööstus 72 protsenti kogu kaupade ekspordist. Tore! Eesti tööstuse ekspordiartiklid on sageli soodsa hinna ja paindlikkusega (mis sisuliselt tähendab kõrget omahinda) tehtud allhanketööd. Allhanke segmendis hinda tõsta on keeruline. Kui kulud ei võimalda hinnas püsida, astuvad ette Poola või Läti tootjad ja võtavad meilt töö üle.