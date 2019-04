Tarvanpää ootab uut kunstilist juhti

Tarvanpää Seltsi esimees Piret Toomingas ütles, et juhivahetusega, millel on elulised ja rõõmsad põhjused, loodetakse Rakverre tuua värsket tantsuverd ja põnevaid ideid. “Uuele juhile väljakutseid jagub: tulekul on Tarvanpää nime aastapäev, Rakvere linna päevad, meeste tantsupidu,” sõnas Toomingas.