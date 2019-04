Kevade edenedes elavneb ka turuelu

Riina Miti sõnul on kevadeks turulauad juba müüjatele broneeritud, samuti on hõivatud kõik kuus kioskit. “Kõik igaaastased taimemüüjad on endast märku andnud ja tulemas kauplema, aprilli lõpus tulevad puukoolid, jaanipäevast algab maasikamüük,” loetles Riina Mitt, ­lisades, et emadepäeva paiku plaanitakse turul korraldada laat.