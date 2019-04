“Kunstinäitused Rakweres on haruldusteks, kuid seekordne kunstinäitus oli haruldasem sellepoolest, et wäljapanekutega esinejateks olid just Rakwere noored kunstiharrastajad, kellelt ei wõi nõuda wäärtuslikke töid, kuid kelle wäljapanekud wõimaldawad ülewaadet saada nende harrastusist ja õpinguist.