Suuremad tööd käivad Arukse ja Venevere kandis ning liiklus on oluliselt häiritud ja reguleeritud fooridega. Autojuhtidel on võimalusel mõistlik kasutada mõnda teist teed, näiteks Viru-Jaagupist või Roelast on targem Tartusse sõita mitte Mustvee, vaid Simuna ja Rakke kaudu.