Spordikeskuse meeskond täiendas teadmisi muruhoolduse valdkonnas

Rakvere spordikeskust esindasid seminaril Eesti Jalgpalli Liidus staadionimeister Andrus Lein (vasakult), direktor Siim Tuus ja haldusjuht Andres Uska. FOTO: Rakvere Spordikeskus

Seminaril osalenutele jagasid teadmisi alaliidu infrastruktuuri osakonna juhataja Targo Kaldoja ja muruhooldusele spetsialiseerunud Soome ettevõtte Novarbo esindaja Mika Nurminen.

Rakvere spordikeskuse direktor Siim Tuus pakatas seminarilt naastes põnevatest muljetest, öeldes, et kohati meenutas kogetu talle kooliaega. "Kasulikku oli palju," märkis ta.

"Korraldame seminari ja kordame igal aastal üle muruhoolduse ABC," rääkis Targo Kaldoja. Kui Rakvere staadionil on muruhooldusega ja väljakute korrashoiuga iga päev ametis üks-kaks inimest, siis Eesti esindusstaadioni A. Le Coq Arena kompleksis Lillekülas toimetab Targo Kaldoja sõnutsi väljakutel neli meest, kellele lisaks hoolitseb üks inimene eraldi territooriumi korrashoiu eest. "Siin on 13 000 ruutmeetrit peaväljaku netopinda, jalgpallihall ja veel kaheksa väljakut, millest viis on muru- ja kolm kunstmurukattega," lisas ta.

Eesti Jalgpalli Liidu igaaastasel muruhooldust käsitleval seminaril astusid üles Mika Nurminen Soomest ja alaliidu infrastruktuuri osakonda juhtiv Targo Kaldoja (keskel). FOTO: Rakvere Spordikeskus

Kaldoja lausus, et ehkki mastaabid on suured ja kõrvaltvaatajale võib tunduda, et viis meest saavad kõigega hõlpsalt hakkama, on meeste töökoormus tegelikkuses üsna korralik.

Alanud jalgpallihooajaks on A. Le Coq Arena tema kinnitusel valmis. "Meil on hooldustööd tehtud ja katteloor väljakul peal, et säilitada ühtlasemat temperatuuri ja kaitsta muru öökülmade eest," märkis Targo Kaldoja. "Väljak on mänguvalmis juba praegu, kuid esimene kohtumine peetakse 11. mail (Tallinna FC Levadia võõrustab siis Premium liigas Tartu Tammekat – M. M.).