Simunalaste edukas lend robootika orbiidile

Simuna kooli lapsed on robootikast vaimustatud, see tõi neile edu ka Tartus Ahhaa keskuses toimunud võistlustel.

Mis ühendab kosmost, kartulisalatit ja Kuud? Kui esmapilgul tundub, et mitte just palju, siis päris nii see pole. Tartus Ahhaa keskuses toimunud võistlustel First Lego League viisid just need kolm k-d Simuna kooli robootikud raketina parimate sekka.