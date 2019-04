Sagadi mõis peab juubelipidu

“Esimest korda on Sagadi mõisa mainitud 550 aastat tagasi ühes testamendis,” rääkis kompleksi muuseumijuht Ain Kütt. “Tõenäoliselt on mõis muidugi vanem, aga kui palju, seda me ei tea. Esmamainimine oli aga täpselt 550 aastat tagasi, nii et praegu on selle tähistamiseks õige aeg käes.”